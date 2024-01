Terza categoria. Vincono Stiava, Sporting Forte e Seravezza FC

Nel girone B lucchese di Terza categoria spiccava nella 13ª giornata il derby massarosese a “Le Colline“ dove lo Stiava dei tanti ex (fra cui l’allenatore Ricci) è salito a prendersi di forza i 3 punti battendo 4-1 il Bargecchia con le reti di Matteo Bertilotti e Alessandro Dati e la doppietta di ’Tito’ Cinquini. Ai collinari non basta il gol di Ansani. Successo esterno con 3 gol di scarto pure per lo Sporting Forte dei Marmi che s’impone 5-2 a San Lorenzo a Vaccoli grazie alla doppietta del figlio d’arte Lorenzo Moschetti ad ai sigilli di Lorenzo Balduini, Gabriele Maggi e Gionata Grassi. Nell’anticipo del venerdì sera il Retignano aveva pareggiato 1-1 sul campo del Trebesto con un’autorete e restando in 10 dal 60’. Gli altri risultati della giornata: Aquila Sant’Anna-Sant’Alessio 4-0; Folgore Segromigno Piano-Morianese 2-3; Valfreddana-Spianate 2-0; Farneta-Vorno 0-5; Atletico Marginone-Veneri 0-0.

La classifica: Morianese 33; Vorno 32; Valfreddana 30; Sporting Forte dei Marmi* e Folgore Segromigno Piano 26; Stiava 22; San Lorenzo 18; Aquila Sant’Anna e Spianate 17; Veneri 14; Bargecchia 13; Atletico Marginone 12; Calcistica Popolare Trebesto* 11; Farneta 10; Retignano 8; Sant’Alessio 1. (* una gara in meno, che recuperano stasera a Sorbano Del Giudice)

Nel girone unico apuano invece mantiene la testa della classifica il SalaVetitia Seravezza FC che grazie alla doppietta di Gianmarco Landi nel posticipo del lunedì sera ha espugnato Ronchi, battendo 2-1 il Tirrenia e allungando sui cugini della Montagna Seravezzina (sconfitti 5-3 in casa a Minazzana dalla Don Bosco Fossone non bastandogli Bertoni, Mattei e Ricci). Nell’altro "monday-night" lo Sporting Marina ha perso 4-2 a Podenzana. Gli altri risultati del 13° turno: Fosdinovo-Attuoni Avenza 1-2; Monti-Pontremoli 0-0; Spartak Apuane-Vallizeri 2-2; Dallas Romagnano-Gragnolese 3-2; riposava il Marina di Massa.

La classifica: Seravezza FC* 31; Montagna** 25; Dallas** 24; Attuoni* 23; Pontremoli 22; Monti* 21; Don Bosco* 19; Gragnolese* 17; Spartak 16; Marina di Massa* 15; Fosdinovo* 13; Vallizeri* 12; Tirrenia* 10; Podenzana* 4; Sp. Marina* 1. (* gare in meno)