Terza Categoria: Vorno promosso, Bioacqua Av Le Case e Sant’Alessio ai play-off

E’ andato in archivio anche il girone "B" di Terza categoria. I verdetti, in sintesi, vedono: il Vorno già promosso in Seconda categoria direttamente; mentre la "griglia" play-off dalla quale poi, alla fine, uscirà la seconda promossa, non ha regalato sorprese. Si affronteranno Bioacqua Av Le Case - Lammari e Sant’Alessio - Spianate. Questo perché, nonostante il Sant’Alessio sia arrivato a pari punti con il Bioacqua Av Le Case, quest’ultimo è in vantaggio negli scontri diretti ed arriva formalmente secondo, affrontando, così, la quinta in classifica; l’altra sfida vedrà di fronte la terza e la quarta classifica.

Risultati: Atletico Marginone - Villa Basilica 3-2 (Carrara, Paccosi, Papagna, doppietta di Menconi), Bargecchia - Spianate 1-2 (Gemignani, doppietta di Pugnetti), Bioacqua Av Le Case - Vorno 3-3 (Lomonte, Consani, doppiette di Mecanaj e Pera), Lammari - Real Borgo Pittini 2-1 (Fugiaschi, Bertini, Barghini), Lido di Camaiore - Galleno 4-0 (Marzio, tripletta di Del Prete), Sant’Alessio - Traversagna 4-0 (Betti, Galli, Martinelli, Fontanelli), Veneri - Stiava 0-2 (doppietta di Dati).

La classifica: Vorno * 61; Bioacqua Av Le Case ** 53; Sant’Alessio ** 53; Spianate ** 51; Lammari ** 49; Villa Basilica 41; Stiava 39; Bargecchia 31; Lido di Camaiore 28; Atletico Marginone, Veneri 26; Traversagna 21; Galleno 16; Real Borgo Pittini 14.

Note: * = già promosso in Seconda categoria; ** = ai play-off.

Alessia Lombardi