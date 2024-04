Terza Entra nella fase calda la corsa playoff. Il Pontremoli mette nel mirino il Fosdinovo

Sul palco della Terza Categoria in queste ultime settimane ne abbiamo sentite tante e viste troppe. La prima: il Salavetitia Seravezza con la vittoria a tavolino sul Podenzana ha staccato il pass che nella prossima stagione la vedrà protagonista in Seconda Categoria. La seconda: vuoi che Nicola Grandetti, tecnico della rigenerata Gragnolese, biancoverdi che mercoledì delle prove tecniche di avvicinamento alla giornata numero 27 hanno pareggiato (0-0) in amichevole in casa della Pontremolese, abbiano fallito ieri sera sul “Rolando Rocchi“ contro il Podenzana? La terza: Paolo Ulivi, lupo tra i lupi, smaliziato tra gli smaliziati, fallisca l’appuntamento in programma lunedì alle 20,30 ai Ronchi contro il Tirrenia?" La quarta: pensi che Riccardo Capiferri, allenatore della sesta forza del campionato Pontremoli, il “profeta del nuovo“, l’amante della rivoluzione tattica, abbia paura del derbissimo in programma questo pomeriggio dalle 16 al “Don Rodrigo“ e si defili dinnanzi all’ipotesi di “impallinare“ i cugini dell’Icf Fosdinovo in novanta minuti secchi?

A Riccardo, tecnico dei biancocelesti piacciono i piatti complicati, ma sa benissimo che oggi pomeriggio dovrà prendere i tre punti contro l’Icf Fosdinovo per continuare a vivere nella speranza (finché la matematica lo concede) di riagganciare l’area degli spareggi promozione. Potremmo continuare con altre dieci tracce, tra ipotesi e pronostici, attacco a quattro punte (Monti), tre (Don Bosco Fossone), zona, non zona e il vecchio catenaccio. La verità è una. Oggi, a 360 minuti dal termine del campionato di Terza Categoria, tutti gli interessati devono sapere che non c’è più tempo per perdersi in chiacchiere perché adesso non sono più concessi errori se si vuole restare in corsa per uno dei quattro posti nell’area playoff.

La prima sentenza potrebbe arrivare dall’Attuoni che dalle ore 16 è protagonista sul “Tognocchi" è chiamato ad abbattere l’ostacolo Montagna Seravezzina e mettere. In caso di affermazione la squadra carrarese avrebbe tutti e due i piedi sul treno che porta agli spareggi promozione. Stessa cosa deve fare lunedì sera (calcio d’inizio fissato per le 20,30) il Dallas Romagnano contro la fresca neopromossa Seravezza che in tanti vogliono già con la testa al mare.

Il Monti, che la matematica tiene ancora in gioco, si cala sul campo amico del “Don Bosco“ per abbattere le resistenze del Marina di Massa. Nel turno di riposo del ValliZeri, lo Spartak Apuane dalle 15 affronta lo Sporting Marina.