Terza, tre nuovi acquisti per l’Alta Maremma . Presi Cinci, Salvadori e anche Cinelli

Tante conferme e già tre nuovi acquisti. L’Alta Maremma ha deciso di partire con slancio in vista della prossima stagione di Terza categoria. La società di Roccatederighi, dopo una buona stagione dove però ha visto sfumare i playoff, ha deciso di intervenire sul mercato estivo per fornire al tecnico Nello Franchi una rosa importante per ben figurare il prossimo anno. Dallo Scarlino, promosso in Prima categoria, è arrivato il difensore Marco Cinci. Dal Montieri invece è arrivato il centrocampista Tommaso Salvadori. Preso anche Mirko Cinelli (nella foto) dal Ribolla, giocatore molto duttile che può essere utile alla causa. Inoltre tecnico e società hanno deciso di confermare i seguenti giocatori: Terni, Dori, Mangiaracina (42 gol in due stagioni), i difensori Trebbi, Biondi e Marignoni, i mediani Verdiani, Pisani, Stefanini e Gabellieri, gli attaccanti Cozzolino e Borrelli. Rientrano dagli infortuni Gabellieri e Baldanzi, così come il capitano Poli.