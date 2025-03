Test Piacenza. Sprint Pistoiese per il terzo posto. Rientra Bertolo

Dal Piacenza a Piacenza. Dopo la domenica di pausa legata al Torneo di Viareggio, la Pistoiese è pronta a scendere nuovamente in campo per la ventottesima giornata del girone D di Serie D. Gli arancioni saranno ospiti al Garilli della formazione piacentina, che a sette turni dal termine deve ancora conquistare la salvezza, dopo un campionato iniziato con grandi ambizioni ma che ben presto hanno lasciato spazio all’obiettivo di mantenere la categoria. Dal canto proprio invece la Pistoiese, pur avendo mancato l’obiettivo della promozione diretta, ha la possibilità di acciuffare il terzo posto, al momento occupato dal Tau Altopascio, e soprattutto di migliorare la propria media punti in chiave playoff. Quella odierna (fischio d’inizio alle 14.30) sarà una gara importante non solo per la posta in palio, ma anche perchè rappresenta la chiusura di un primo mini ciclo per Alberto Villa. Il tecnico lombardo debuttò infatti sulla panchina dell’Olandesina proprio nella sfida d’andata, che Polvani e compagni portarono a casa col punteggio di 1-0. Da quel 10 novembre molte cose sono cambiate ed è stato proprio l’allenatore arancione a parlarne nella conferenza stampa della vigilia. "Il mio percorso è necessariamente vincolato al rendimento della squadra e dei giocatori – ha esordito Villa –, ma per quanto mi riguarda il bilancio non può che essere positivo, soprattutto per quanto fatto in momenti di difficoltà tra infortuni, reparti corti e l’aver potuto dare pochissima continuità al gruppo di lavoro nel corso delle settimane. Ciò nonostante abbiamo lavorato sempre duramente, senza parlare di alibi, e i risultati e le prestazioni fatte penso che possano confermare a pieno la bontà del lavoro svolto. Proprio per questo non intendiamo fermarci e abbiamo ancora voglia di fare cose significative da qui a fine campionato".

All’appello mancheranno Accardi, Cuomo e Foresta, tutti e tre infortunati, mentre sarà a disposizione capitan Bertolo: "Accardi sta seguendo un percorso di rieducazione – ha confermato l’allenatore della Pistoiese– e dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra la prossima settimana. Il Piacenza è una formazione che ha bisogno di punti ed è in grado di ottenere risultati importanti sia in casa che fuori. Le situazioni avvenute nel corso dell’anno hanno penalizzato la squadra biancorossa, ma in rosa ci sono tutt’ora calciatori che in Serie D sanno come fare la differenza. Com’è andata la sosta? Solamente il risultato della gara potrà dircelo: quando vinci hai ragione, quando perdi hai torto. Io penso che la pausa sia arrivata nel momento giusto, perché in questi mesi abbiamo sempre lavorato e rincorso senza mai abbassare il ritmo. Nelle ultime gare avevo visto un po’ di stanchezza e la domenica di riposo è stata salvifica".

Villa ha poi parlato anche dei possibili cambi di formazione e di quanto, soprattutto quando gli obiettivi sono ambiziosi, sia difficile operare correttivi tecnico-tattici di settimana in settimana: "Ho pensato di cambiare qualcosa - ha confessato il tecnico - ma per farlo ci vuole tempo. E noi, come sempre detto, non possiamo né vogliamo improvvisare. Mi sono confrontato anche con Taibi e abbiamo notato che da quando sono arrivato non ho mai schierato due volte di fila la stessa formazione. Ma non l’ho fatto tanto per volontà quanto per necessità, visto che abbiamo sempre avuto qualche infortunio in un reparto o nell’altro. Ai miei ragazzi non posso che dire grazie per l’enorme disponibilità e sacrificio, ma come allenatore non posso schierare giocatori fuori ruolo o snaturarne le caratteristiche. Stiamo disputando un campionato importante nonostante gli incidenti di percorso e anche quando non abbiamo vinto la squadra ha sempre espresso un buon calcio e fatto prestazioni di spessore. Significa che il gruppo è sano e che l’ambiente di lavoro permette di esprimersi al meglio".

Michele Flori