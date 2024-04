Testacoda in Eccellenza: "Civitanovese, stai attenta"

Prima della classe contro ultima, ma guai a sottovalutare l’avversario. È il leitmotiv che risuona in casa della capolista Civitanovese, che domenica sarà impegnata contro il Monturano, ultima in classifica a quota 19, nel match che si terrà al Ferranti di Porto Sant’Elpidio (16.30). "Non dobbiamo – dice il vice allenatore Roberto Cottone – badare alle differenze di classifica. È bene ricordare che per gli avversari si tratta di un’ultima possibilità. Abbiamo entrambi obiettivi molto chiari". I rivieraschi ereditano la brillante prova di domenica scorsa, culminata nel successo (2-0, ndr) sul Montefano e nella riconquista della vetta, con 53 punti totalizzati. "Quella partita – aggiunge Cottone – ci ha caricato moltissimo, abbiamo capito che se giochiamo bene non c’è spazio per nessuno". Ieri hanno svolto un allenamento differenziato il difensore Andrea De Vito e il trequartista Pablo Becker, ma la sensazione è che saranno a disposizione in vista della sfida contro i calzaturieri. "Anche fisicamente – spiega il vice allenatore – sono quasi tutti recuperati". Nella retroguardia, il tecnico Sante Alfonsi potrà fare affidamento su Diego Ballanti, al rientro dalla squalifica. "Affrontiamo – prosegue – questa partita con grande determinazione, com’è nel nostro solito. Dovremo essere attenti al loro agonismo, perché, come ripeto, loro vogliono salvarsi, tuttavia siamo consapevoli delle nostre forze. Noto tranquillità nel gruppo, che conosce bene il campo avendovi giocato in diverse occasioni". All’andata finì 0-0 al Polisportivo. "Si erano chiusi bene – ricorda Cottone –, noi avevamo avuto difficoltà, specialmente negli ultimi dieci metri. Il girone di ritorno è diverso, motivazioni e cattiveria si moltiplicano". Sono 1.500 i tagliandi a disposizione della tifoseria ospite. "Il pubblico conosce l’importanza della gara – conclude – e sarà il nostro dodicesimo uomo".

Francesco Rossetti