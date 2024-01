Tifosi ad Arezzo già con il biglietto in tasca

In pullman o in auto, ma già con il biglietto in tasca. Non vedono l’ora di tornare sugli spalti i tifosi del Rimini. E non bisognerà attendere tanto. Sabato la squadra di mister Troise giocherà la prima partita dell’anno e del girone di ritorno in casa dell’Arezzo ed è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti (inizio alle 16.15) in prevendita fino a domani alle 19. Possibile e indispensabile considerando che il giorno della gara per i tifosi del Rimini i botteghini dello stadio toscano resteranno tassativamente chiusi. La prevendita è attiva online sul sito https://sport.ticketone.it. Il prezzo del biglietto in Curva Nord è di 13 euro (l’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie). I tifosi acquistano i biglietti e continuano a organizzare la trasferta. La Falange sta organizzando due pullman e sono ancora una ventina i posti a disposizione. Per informazioni 376-0992528 (solo Whatsapp). In pullman viaggeranno verso Arezzo anche i tifosi del Collettivo riminese. La partenza è fissata per sabato alle 12.45 da Piazzale del Popolo e il viaggio in pullman ha un costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo (347-8836166) e Ivan (335-5711536). E c’è da scommettere che anche lo stadio di Arezzo sabato sarà decisamente colorato di biancorosso.