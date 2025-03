TIFOSI. Domenica 23 sarà giornata biancorossa. Al via la prevendita

In vista dell’attesissimo derby di Romagna tra Forlì e Ravenna, domeniica 23 marzo al ‘Morgagni’, il club di viale Roma ha indetto la ‘Giornata Biancorossa’, "un appuntamento speciale per il quale – si specifica in una nota – non varranno gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione".

La biglietteria dello stadio resterà chiusa il giorno della partita. L’accesso all’impianto sportivo sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di documento di riconoscimento in aggiunta al biglietto nominativo. I tagliandi, infatti, non saranno cedibili a terze persone. I tifosi del Forlì e i residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno reperire i biglietti online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita convenzionati: edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), Punto Snai (viale Roma 147), Tabaccheria Framar-Punto Snai (via Gramsci 98), Punto Snai Bertini (via Bertini 94), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A). La prevendita resterà aperta fino a sabato 22 marzo (ore 19).

Il prezzo dei tagliandi oscilla dai 25 euro della Tribuna centrale ai 15 della Gradinata, passando per i 20 della Tribuna laterale. Ai prezzi dei biglietti vanno sommati i costi di prevendita. Non sono attivate iniziative per le scuole né prezzi ridotti per donne, over 65 e under 16. Gli abbonati, viceversa, potranno usufruire di un prezzo di favore (20, 15 e 15 euro), ma solo se acquisteranno il biglietto in prevendita, presso lo store dello stadio ‘Morgagni’, nei giorni di mercoledì 19 e giovedì 20 marzo dalle ore 15 alle 18.30. I residenti in provincia di Ravenna, viceversa, non potranno più acquistare biglietti: la tifoseria ravennate sarà sistemata nel Settore Ospiti (già sold out in 44’).

Marco Lombardi