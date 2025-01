TIFOSI. In 250 al seguito della squadra

Anche a Prato il Ravenna non sarà solo. Alla chiusura della prevendita di ieri sera, i biglietti venduti per il ‘settore ospiti’ erano 250. Oggi al Lungobisenzio la biglietteria per i sostenitori al seguito dei giallorossi non sarà attiva. Il meteo prevede temperature rigide (6-7°) e precipitazioni di modesta entità. Nella passata stagione il Ravenna pareggiò 1-1 al Lungobisenzio, mentre nel 2022-23 perse 3-1. L’ultima vittoria risale al 4-1 (Guidone, Prati e doppietta di Saporetti) del 2021-22.