Tifosi. Roma Club da 21 anni

Festa nei giorni scorsi per il Roma Club di Forlì, che ha celebrato 21 anni di attività. Il sodalizio dei tifosi giallorossi è nato infatti in città il 22 novembre 2003, "grazie a Fabio Ceccarelli, un club che poi si è contraddistinto – si legge nella nota del ‘compleanno’ – per iniziative e per partecipazione al seguito della Roma in Italia ed Europa. Un club, tanto per dare l’idea del clima che si respirava fin dai primi momenti, inaugurato da Flora Viola, ex presidente della As Roma nonché moglie di Dino Viola". E l’entusiasmo dei supporter giallorossi romagnoli è sempre lo stesso di allora.