Tifosi. Sfida a Ravenna. Il Ccca organizza la trasferta in bus

Al fianco della Pistoiese nella delicata trasferta di Ravenna, in programma domenica 26 gennaio, ci sarà anche il Centro Coordinamento Clubs Arancioni. Ciò non è certamente una novità, visto che il CCCA è da vicino alle sorti dei colori arancioni da ormai moltissimi anni. "È tanta la nostra voglia di riportare la gente in trasferta in gran numero come avveniva anni fa - ha detto con entusiasmo il presidente Mauro Baiocchi -. Fare la trasferta in pullman vuol dire stare insieme, fare amicizie, divertirsi, cantare, ballare e tifare arancioni". Il prezzo della trasferta in pullman sarà di 10 euro per i soci e di 15 euro per i non soci, con la partenza prevista per le ore 9 dallo stadio Melani. Per coloro che vorranno ci sarà anche la possibilità di pranzare al ristorante, mentre durante il viaggio sarà effettuata anche la lotteria con numerosi premi. Sarà possibile prenotarsi entro mercoledì 22 gennaio ai seguenti recapiti 3336465397 (Mauro Baiocchi) e 3287171613 (Mauro Innocenti).