Timperanza fa mea culpa: "Potevo fare di più sul gol"

Francesco Timperanza, senza troppi giri di parole, si assume le proprie responsabilità. Dopo il pareggio per 2-2 di domenica scorsa in casa del Trestina, il portiere del Terranuova, nonostante una grandissima prestazione personale, ha ammesso che il secondo gol dei locali poteva essere evitato. L’errore, si sa, può sempre essere dietro l’angolo. "Purtroppo è andata così - ha spiegato il numero uno biancorosso - abbiamo preso gol tardi. Ma abbiamo fatto una partita grandiosa, tenendo sempre palla e subendo poco. Al secondo gol del Trestina ho avuto un intoppo: forse era uno dei tiri più facili che mi siano capitati, ma non sono riuscito a pararlo. Mi spiace, perché la squadra si meritava la vittoria. Abbiamo dato il massimo contro un’ottima squadra e non aver portato a casa i tre punti fa davvero male". Un pizzico di rammarico anche nelle parole del team manager del club di piazza Coralli Niccolò Sanseverino, che auspica quanto prima il ritorno dei giocatori indisponibili da inizio stagione. "Ci prendiamo un punto che fa morale e ci dà fiducia per il futuro. Purtroppo abbiamo mantenuto il gioco facendo la partita secondo quelle che sono le nostre caratteristiche e alla fine abbiamo preso due gol in contropiede. I giovani però stanno tirando fuori una grandissima personalità, sia in partita che durante gli allenamenti". Domenica si torna al Matteini, dove il Terranuova ospiterà la Fezzanese.

Francesco Tozzi