Tiro al volo. Oggi finale dei campionati italiani

Oggi il Tiro a volo (Tav) Conselice ospita la finale del Campionato Italiano a Squadre 1^ Categoria e Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. Attesi circa 200 atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Tra questi gli olimpionici Jonny Pellielo e Mauro De Filippis, che hanno rappresentato l’Italia ai recenti giochi olimpici di Parigi. Alla premiazione, in programma nel tardo pomeriggio, saranno presenti, oltre a dirigenti della Federazione Tiro a Volo, il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi e il Comandante della Stazione Carabinieri di Conselice, luogotenente Massimiliano Campagnoli. Fondato nel 1990 grazie a degli appassionati locali (in particolare Marcello Dradi), il Tav Conselice è situato in via Coronella. Fondato nel 1990 grazie a degli appassionati locali, in particolare a Marcello Dradi, è una delle più importanti realtà italiane nel settore del tiro a volo, contribuendo di fatto a far conoscere la Conselice in diverse parti del mondo. Oltre ad ospitare sette campi da tiro in cui è possibile cimentarsi sia nelle specialità olimpiche (Fossa olimpica’ e ‘Skeet’) sia in quelle non olimpiche (‘Compak’, ‘Elica’ e ‘Trap americano’), la struttura dispone di un’armeria per munizioni, di un servizio bar e di un ‘club house’.

Lu.Sca.