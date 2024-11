Titane, rimonta fallita. Passa la capolista Ternana

Le avversarie avanti di due reti, a serio ’rischio’ di segnarne altre, e poi rimontona della San Marino Academy fino al 2-2. L’impresa, però, si ferma a pochi passi dalla linea del traguardo, cosa che comunque non toglie valore alla prova offerta dalle ragazze di Bragantini, specialmente perchè di fronte c’era una delle dominatrici di questa serie B: squadra, assieme al Parma, non ancora in grado di coniugare il verbo perdere o pareggiare. La rimonta ’strozzata in gola’ dell’Academy è stata firmata da Barbieri e Tamburini (3-2). San Marino Academy: Limardi; Ventura, Gardel, Weithofer, Magni (90+3’ Paini); Miotto (46’ Crocioni, 80’ Crevacore), Marchetti, Pirini (60’ Fancellu); Giuliani, Galli (46’ Tamburini), Barbieri. A disposizione: Montanari, Benatti, Paini, Gallina, D’Aguì. Allenatore: Simone Bragantini.

Serie B (9ª giornata): Arezzo-Res Roma 2-0, Freedom-Pavia 1-3, Genoa-Cesena 2-0, Hellas Verona-Bologna 0-2, Orobica Bergamo-Lumezzane 0-1, Parma-Chievo 0-2, Vis Mediterranesa-Brescia 0-2, San Marino Academy-Ternana 2-3.

Classifica: Ternana 27; Parma 24; Genoa, Bologna 21; Freedom 18; Arezzo 13; Chievo, Cesena, Brescia 12; Lumezzane 11; Orobica Bergamo 10; Res Roma 9; Hellas Verona, San Marino Academy, Pavia 7; Vis Mediterranea 1.