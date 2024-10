Titane, via i malumori. Il gol di Miotto vale 3 punti

Il gol di Miotto a inizio ripresa vale tre punti pesantissimi. Così, la San Marino Academy batte la Res Roma (1-0) e scaccia i malumori. Le titane mettono sul campo della Res Roma una prova di grande cuore. Il catino del ’Vianello’ si conferma caldo, e non solo per le temperature praticamente primaverili della Capitale. Le titane però non si fanno impressionare da nulla. Resistono alle folate avversarie, ringraziano la traversa in un caso, la giornata supertop delle tre di difesa (e non solo) in altri, colgono l’episodio giusto per colpire e, dopo una sana resistenza, fanno il pieno di entusiasmo e fiducia. San Marino Academy: Montanari; Gardel, Congia, Magni; Crevacore (54’ Giuliani), Bertolotti, Marchetti (80’ Ventura), Miotto, Weithofer; Tamburini (88’ Fancellu), Galli (54’ Pirini). A disp.: Limardi, Crocioni, Paini, Gallina, Ciavatta. All.: Bragantini.

Serie B femminile (6ª giornata): Bologna-Parma 0-2, Brescia-Genoa 0-3, Cesena-Vis Mediterranea 3-0, Pavia-Arezzo 2-1, Res Roma-San Marino Academy 0-1, Ternana-Chievo 3-1, Hellas Verona-Orobica Bergamo 0-0, Lumezzane-Freedom 0-1.

Classifica: Parma, Ternana 18; Genoa, Freedom 15; Bologna 12; Arezzo 10; Cesena 9; Lumezzane, San Marino Academy, Orobica Bergamo 7; Chievo, Res Roma 6; Hellas Verona, Pavia 4; Brescia 3; Vis Mediterranea 0.