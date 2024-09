Titani e United, partenze a rilento. Già scotta la panchina di Cascione

Un punto in tre gare per il San Marino, tre per lo United Riccione. Per entrambe le squadre di casa nostra di serie D la partenza è con il freno a mano tirato. Tanto che a San Marino sembrano già sentirsi le prime folate di vento di crisi. I biancazzurri domenica scorsa hanno lasciato tutto sul campo del Corticella, dopo aver fatto lo stesso al debutto in casa del Tau Altopascio e dopo aver raccolto un punticino in casa contro lo Zenith Prato. Tre i gol fatti e otto quelli subiti mettono sotto la lente una difesa, quella biancazzurra, che ancora non abbia trovato la giusta compattezza. Mister Cascione conosce i punti deboli dei suoi e sa che quella del lavoro è l’unica strada da percorrere. Con pazienza, anche se c’è da valutare quanta ne avrà la società del presidente Montanari. Domenica prossima i titani torneranno davanti al pubblico amico per affrontare il Fiorenzuola, non esattamente l’ultima arrivata. Anche se i piacentini sin qui non hanno raccolto granché, quattro punti frutto di un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Cascione sa di giocarsi già molto. Acque non esattamente calme anche in riviera. Perché lo United dopo una partenza sprint grazie al successo in casa dello Zenith Prato, poi è inciampato su due sconfitte. Dolorosa quella di domenica scorsa contro il Tau Altopascio, capolista in solitaria del girone D. Con lo stesso risultato della precedente, quella nel derbu contro il Forlì. La squadra di mister Beoni, quindi, è già chiamata a rialzarsi.

Domenica al ’Calbi’ i biancazzurri della riviera se la dovranno vedere con un altro osso duro, quel Cittadella Vis Modena che viaggia, dopo 270 minuti in campo, nella zona nobile della classifica e che sin qui ha ceduto soltanto all’Imolese, proprio domenica scorsa. Insomma, strada tutta in salita per le due formazioni di casa nostra in un girone nel quale, questo lo si sarebbe potuto immaginare, nessuno è disposto a fare sconti. E nel quale anche le big non hanno esattamente iniziato con il piede sull’acceleratore. È il caso della Pistoiese che viaggia con 5 punti in tre gare, ma anche del Ravenna che di punti nei ha messi insieme 6. Proprio come Piacenza e Imolese. Ancora è presto per fare tabelle, ma è certo che San Marino e United Riccione dovranno già iniziare a cambiare passo per non immergersi da subito nelle sabbie mobili della parte bassa della classifica.