Titani in cerca di gloria. E per lo United c’è il Tau

San Marino ancora a caccia della prima vittoria, United Riccione in viaggio per ritrovarla la vittoria. Non sarà troppo lungo il viaggio dei titani oggi, nel Bolognese, sul campo del Corticella. Gara sulla carta non impossibile per i biancazzurri della Repubblica che sin qui hanno messo insieme un punticino, ma gli emiliani hanno fatto peggio, ancora a quota zero. Match, sempre sulla carta, più complicato per lo United che in Toscana se la vedrà con un Tau ancora a punteggio pieno, in vetta alla classifica, in compagnia del Cittadella Vis Modena. I biancazzurri della Perla Verde vogliono dimenticare l’ultimo ko casalingo contro il Forlì e l’occasione questo pomeriggio per la squadra di mister Beoni è più che allettante.

Serie D, girone D (3ª giornata, ore 15): Cittadella Vis Modena-Imolese, Corticella-San Marino, Fiorenzuola-Piacenza, Lentigione-Sasso Marconi, Progresso-Pistoiese, Ravenna-Tuttocuoio, Sammaurese-Prato, Tau Altopascio-United Riccione, Zenith Prato-Forlì.

Classifica: Cittadella Vis Modena, Tau Altopascio 6; Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Prato 4; Tuttocuoio, Piacenza, Ravenna, Sasso Marconi, Imolese, United Riccione 3; Zenith Prato, Pistoiese, Sammaurese, San Marino 1; Corticella, Progresso 0.