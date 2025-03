Titani in missione salvezza. United in casa della terza

San Marino a Piacenza, United Riccione in casa della Pistoiese. Viaggiano le formazioni biancazzurre di casa nostra con la speranza di tornare a casa con qualcosa di buono in tasca. Speranza fondamentale quando mancano appena sei gare al termine della regular season e titani e United si giocano la permanenza in categoria. Il San Marino di mister Biagioni è reduce dal turno infrasettimanale con il Tuttocuoio che ha portato in cassa un punto pesante. E con il Piacenza oggi si tratta di un faccia a faccia per la salvezza con i padroni di casa appena fuori dalla zona playout. Impresa ben più complicata per lo United che si presenta sul campo della terza forza del girone proprio nel momento in cui i biancazzurri sono scivolati al penultimo posto, quello che vorrebbe dire retrocessione diretta.

Serie D. Girone D (29ª giornata, ore 15): Lentigione-Cittadella Vis Modena, Piacenza-San Marino, Pistoiese-United Riccione, Prato-Tau Altopascio, Progresso-Fiorenzuola, Ravenna-Corticella, Sammaurese-Imolese, Sasso Marconi-Forlì, Tuttocuoio-Zenith Prato.

Classifica: Forlì 69; Ravenna 64; Pistoiese 55; Tau Altopascio 54; Lentigione 51; Imolese 39; Cittadella Vis Modena, Tuttocuoio, Prato 38; Progresso 34; Piacenza 33; Sasso Marconi, Corticella 32; Zenith Prato 29; San Marino 27; Sammaurese 24; United Riccione 22; Fiorenzuola 16.