Tolentino. A Montecchio in cerca di riscatto. Recuperato Moscati, ecco Naddeo

Dopo la falsa partenza casalinga contro il Montefano (0-1, rete di Guzzini allo scadere), il Tolentino ha lavorato molto bene in settimana per recuperare forze fisiche e mentali in vista della prima trasferta stagionale sul campo del Montecchio. Domenica è mancato il gol, ma stavolta mister Passarini può recuperare il centravanti Moscati che ha scontato l’iniziale turno di squalifica. Sarà una freccia in più al suo arco. Come l’ultimo arrivo in casa cremisi: Stefano Naddeo, pure lui un attaccante. Si tratta di un interessante classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Bologna e già in forza al Giffoni Casali, al Real Palomonte e all’Ebolitana. Contro il Montefano ha disputato uno spezzone di partita, mostrando buone qualità tecniche, anche se poi ha fallito il calcio di rigore che si era procurato in un’azione di gioco.

"Al di là del risultato – dice il presidente cremisi Marco Romagnoli – ho visto un buon Tolentino. Siamo stati sfortunati, avremmo meritato di vincere. Cercheremo di rifarci subito, fin dal match di Montecchio". È fiducioso il presidente Romagnoli: "Siamo lavorando per costruire il futuro – sono le sue parole – puntando innanzi tutto a mantenere la categoria. Pure quest’anno l’Eccellenza sarà un campionato difficilissimo, perché ci sono molte squadre ben attrezzate, con giocatori forti e d’esperienza".

Insomma, ogni domenica le insidie saranno dietro l’angolo, ma il Tolentino disegnato dal direttore sportivo Crocetti e affidato al tecnico Passarini ha le carte in regola per affrontare una stagione da protagonista. La squadra, dopo la trasferta di Montecchio, scenderà di nuovo in campo mercoledì (18 settembre) per disputare il ritorno di Coppa Italia nella tana del Montegranaro (battuto al "Della Vittoria" per 2-0 grazie a una doppietta di Lovotti) e poi tornerà a giocare in casa per la terza giornata di campionato, domenica 22 settembre, contro l’Osimana che domenica scorsa ha perso la gara d’esordio con la "matricola" Matelica (1-0, gol di Iori).

