Tolentino ai quarti di Coppa: "Centrato un obiettivo"

Tolentino ai quarti di Coppa Italia, dove affronterà in una doppia sfida di andata e ritorno il Monturano. "Raggiungere la qualificazione, dopo il 2-0 dell’andata, era il nostro obiettivo e lo abbiamo centrato – dice il centrocampista cremisi Paolo Tortelli –, peraltro vincendo di nuovo... E questo pure è stato importante, a distanza di pochi giorni dalla sconfitta di domenica in campionato contro l’Osimana. Alla Coppa ci teniamo, è un torneo in cui vogliamo andare avanti". Tortelli è soddisfatto anche della prestazione: "Sì, perché al di là del risultato la squadra ha offerto una buona prova, che conferma i progressi che stiamo facendo. Il Tolentino quest’anno vuole aprire un nuovo ciclo, ha un progetto che sta costruendo assieme all’allenatore e al nostro gruppo. Ci vuole tempo per vederne i frutti, ma penso che stiamo andando nella direzione giusta". Come mai allora questi due passi falsi casalinghi? "Sono state due sconfitte diverse – risponde Tortelli – ma in entrambi i casi la squadra non ha demeritato. Siamo mancati in fase di finalizzazione del gioco, un aspetto su cui stiamo lavorando. Sono certo, però, che dando continuità alle prestazioni alla fine i risultati positivi arrivano".

Poi il pensiero corre al prossimo impegno di campionato in casa del Fabriano Cerreto. "Ci aspetta una trasferta difficile – conclude il centrocampista del Tolentino – ma ditemi voi quale partita è facile in questo torneo? Negli ultimi anni l’Eccellenza è diventato un campionato molto livellato, dove ogni domenica può accadere tutto e il contrario di tutto. Noi comunque dobbiamo scendere in campo consapevoli delle nostre potenzialità e pronti a giocarci le nostre carte".

