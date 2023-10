Tolentino e Osimana si annullano: finisce 0-0

0

: Forconesi, Diakhaby, Marcattili (47’ s.t. Torquati), Vignaroli (18’ s.t. Milozzi), Gori, Rossini, Candidi, Zancocchia, Bardeggia, Paravati (32’ s.t. Maranesi) , Cobo (39’ p.t. Capparuccini). All. Vagnoni.

URBANIA: Ducci, Tuci (27’ s.t. Rasponi), Aluigi, Dal Compare, Marengo, Temellini (43’ s.t. Giovanelli), Sema, Catani, Nunez, Mangiarotti, Carnesecchi. All. Omiccioli.

Arbitro: Animento di Macerata.

Note: ammoniti Dal Compare, Carnesecchi, Omiccioli, Tuci, Vignaroli, Bardeggia, Mangiarotti, Vagnoni. Angoli: 5-4; Recupero 0’pt - 5’st.

Ci si mette anche la sfortuna per il Montegiorgio di Roberto Vagnoni che non trova ancora il successo e questa volta sbatte con i pali. Due legni nella medesima azione in una giornata nella quale di scena al Tamburrini c’era una squadra di valore come l’Urbania e nella quale l’infermeria rossoblù era decisamente piena, anche con i senatori Albanesi e Ferrini. Ridisegna un 3-5-2 Vagnoni con Cobo in campo dal primo minuto, ma sostituito nel corso della prima parte da Capparuccini. Primo tempo in cui i rossoblu spingono, ma anche l’Urbania si fa pericolosa. Dopo 10 minuti Paravati sfiora l’incrocio mentre in due minuti diventa protagonista Zancocchia: prima mette i brividi a Ducci, poi al 17’ da fuori area colpisce un doppio palo clamoroso con il tap-in di Bardeggia che termina alto. Su corner l’Urbania si rende insidiosa al 27’, mentre al 35’ prima il palo dice di no a Catani e poi Sema sulla respinta ha le polveri bagnate. In chiusura di tempo splendida azione rossoblu con Capparuccini che viene stoppato dall’intervento prodigioso di Ducci. Nel secondo tempo un violento nubifragio bagna le polveri.