Tolentino. Il Fabriano ospite al Della Vittoria. Passarini: "È ora di fare di nuovo punti»

"Scenderemo in campo con la massima grinta perché vogliamo tornare a fare punti". Carica l’ambiente Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, per la partita di oggi contro il Fabriano Cerreto. Per i cremisi è l’occasione per tornare a sorridere dopo due sconfitte consecutive, sostenuti anche dai tifosi al "Della Vittoria".

"La squadra – spiega il tecnico – ha bisogno di fare una grande partita, impostando la gara sulla qualità e intensità di gioco, perché dopo un paio di settimane difficili anche a livello di infortuni, oggi recuperiamo quasi tutti i calciatori, potendo quindi disporre di tante alternative in ogni ruolo. Nel reparto avanzato specialmente, abbiamo dovuto fare a meno di Peluso e di Moscati squalificato, che oggi torneranno ad aiutarci, potendo diversificare le caratteristiche del reparto avanzato per tornare a fare gol, dopo due gare a secco".

Per i cremisi è una partita da affrontare con attenzione considerando che il Fabriano Cerreto ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite. "Affrontiamo una squadra in salute, che dispone di giocatori di qualità – afferma Passarini – sia nel reparto over che in quello under. La classifica è molto corta in questo momento, dobbiamo concentrarci esclusivamente su questa partita. Ci siamo preparati nel migliore dei modi e giocheremo al massimo delle nostre possibilità, sperando di tornare a gioire davanti ai tifosi".

Marco Natalini