Tolentino. "Il ricorso? Una scelta per fare chiarezza»

Il Tolentino tramite un comunicato stampa ha precisato i motivi del ricorso effettuato, poi respinto, della gara tra Tolentino e Maceratese. "Dopo la gara – precisa la società cremisi – una fonte attendibile gravitante nel mondo del calcio, ci informava che il calciatore Grillo, con due turni di squalifica da scontare relativi alla passata stagione, fosse stato tesserato dalla Maceratese tra il 16 ed il 21 settembre 2024 ed utilizzato in tutte le gare successive a tale data, compresa quella con il Tolentino. Non esistendo nessun modo che permette alle società calcistiche di poter verificare le date di tesseramento dei calciatori di altre squadre per approfondire la questione sono state verificate alcune fonti di stampa. Sulla base della fonte iniziale si è proceduto nella giornata successiva al match a preannunciare il reclamo. Una fonte quanto mai affidabile e "non vicina" al Tolentino, dava per certo che il calciatore Grillo fosse stato tesserato il giorno 16 settembre". La società cremisi difende le scelte fatte per fare chiarezza sulla questione in maniera trasparente e corretta, "Riteniamo – si legge nella nota – che non possa essere bollato come comportamento non confacente ad una buona tradizione o "non etico" aver chiesto una verifica all’organo appositamente preposto. Difendiamo con forza l’onorabilità lesa di Paola Pippa giacché la medesima ha solo ruoli esecutivi e non decisionali all’interno del sodalizio cremisi. Non ci resta che augurare alla Maceratese il raggiungimento dei propri obiettivi in questo torneo e complimentarci con loro per l’attuale primo posto". Parola che adesso tornerà finalmente al campo dopo una settimana travagliata tra le società. Cremisi che ospiteranno l’Urbania per trovare i primi punti stagionali al "Della Vittoria". Maceratese invece di scena a Fabriano per difendere il primo posto in classifica.

m. n.