Tolentino sfida Matelica per l'accesso ai playoff di Eccellenza

"A Matelica si giocherà la partita più importante del campionato, vogliamo fare bottino pieno ed accedere ai playoff". Così Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, in vista dell’ultima giornata di Eccellenza con i cremisi impegnati sul campo del Matelica, che ha già conquistato aritmeticamente la salvezza nell’ultimo turno. Si tratta di una partita da interpretare nella maniera corretta e da non sottovalutare perché il minimo errore potrebbe costare carissimo al Tolentino. "In queste settimane di sosta – dice il presidente Romagnoli – Passarini sta lavorando molto bene per mantenere alta l’intensità cercando di ritrovare la giusta freschezza atletica e mentale in vista dell’ultima partita di campionato. Lavoriamo anche per svuotare presto l’infermeria che, nell’ultimo mese e mezzo, è stata un problema costringendoci a rinunciare ad alcune pedine fondamentali nelle partite importanti della stagione. Speriamo di esserci lasciati alle spalle questo momento e di avere tutto il gruppo a disposizione per Matelica".

Per il Tolentino i playoff sono un obiettivo sicuramente percorribile e meritato per il percorso fatto fin qui in campionato, in costante crescita dalle prime partite, arrivando ad essere una costante nelle posizioni nobili della classifica nel girone di ritorno. "Abbiamo tutte le carte in regole per accedere agli spareggi, – continua – siamo artefici del nostro destino e non dobbiamo sbagliare ogni minimo dettaglio. In questo momento – conclude Romagnoli – siamo totalmente concentrati sull’ultima uscita del campionato che per noi vale una stagione intera, solo a quel punto potremo vedere quale sarà la nostra situazione e concentrarci poi sull’eventuale spareggio".

