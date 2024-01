Torna il campionato. Domenica al via il girone di ritorno. Lotta serrata

Tra pochi giorni torneranno ad accendersi i riflettori sul campionato di Eccellenza Toscana, dopo un girone di andata intenso in cui non sono mancate, nel bene o nel male le sorprese, ma decisamente equilibrato. Se il Siena, dopo una rincorsa iniziale ha letteralmente preso il largo, portandosi a +14 dalle dirette inseguitrici, dalla seconda posizione in giù la lotta è serrata: Signa, Castiglionese, Scandicci e Terranuova Traiana sono raggruppate in appena due punti. Qualche gradino sotto la Nuova Foiano, ai nastri di partenza tra le favorite, e le due senesi Colligiana e la Sinalunghese, lo stesso allestite per i piani alti, che hanno pagato un inizio tribolato. A metà classifica il Mazzola che ha raccolto meno di quanto meritato. Nella parte bassa della graduatoria la sorpresa, in negativo, è stato il Pontassieve, partito per un campionato da protagonista e, al giro di boa, fanalino di coda con appena 7 punti raggranellati. L’Asta, dopo un periodo nero nero, è riuscito a rimettersi in carreggiata e, grazie alle operazioni di mercato operate, vuole a tutti i costi salire sul treno salvezza, ora distante un punto.