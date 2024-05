"Tornare subito a vincere"

Dopo la breve parentesi in serie D a Cenaia torna in Eccellenza mister Massimo Macelloni che seguirà i Mobilieri Ponsacco.

"Ringrazio il presidente Valerio Sisti che mi ha dato l’opportunità di allenare il Ponsacco dove sono stato già giocatore ed ho piacere di tornarci da allenatore. Piazza importante molti vorrebbero essere al mio posto".

Quale progetto è in corso per la nuova squadra?

"Parlando col direttore sportivo e la società stiamo già vagliando alcuni profili per costruire un buon gruppo. Dopo la recente retrocessione, non dico di fare pazza pulita, però ci deve essere un rinnovamento ed un ringiovanimento dei quadri. Non bisogna portarsi dietro le scorie dell’anno passato ma ci vorranno giocatori nuovi e la società e al corrente di questa impostazione. Intanto bisognerà lavorare sodo e con lucidità in questo periodo e poi con continuità durante la stagione".

Il Ponsacco in Eccellenza sarà al centro di molte battaglie.

"Per noi sarà da stimolo avere questi confronti perché vuol dire che siamo in un centro importante che ha una storia calcistica alle spalle e quindi dovremo metterci in gioco, per questo anche nelle scelte dei giocatori dovremo stare attenti a pensarci magari due volte prima di decidere".

Quando e dove avrà inizio la preparazione?

"Sarà a Ponsacco, la prima settimana di agosto perché i campionati dovrebbero iniziare entro la prima decade di settembre, quindi il tempo giusto per prepararci. Effettueremo gli allenamenti nel tardo pomeriggio quattro volte la settimana".

Vuol lanciare un messaggio alla tifoseria della sua squadra?

"Il sostegno degli sportivi è importante. Starà a noi ad essere bravi a riportarli al stadio. Bisognerà fare la nostra strada con un buon lavoro e mi auguro che gli sportivi si accorgeranno di noi".

Quali gli obiettivi rossoblù?

"Saremo in ballo col campionato ed anche in Coppa Italia un torneo dove c’è un buona visibilità. Noi dobbiamo puntare a tutto già dalla prima amichevole. Dobbiamo incominciare a vincere, non lo dico come allenatore, ma perche è giusto creare nella squadra la mentalità.

Quale sarà i suo vice?

"E’ imminente la sua nomima".

Luciano Lombardi