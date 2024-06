Torneo Bruno Passalacqua. Scarlino a bocca asciutta

Domando lo Scarlino per 2-0 il Venturina conquista, con merito, la finale della Coppa Bruno Passalacqua. I biancocelesti sono apparsi meglio organizzati, dinamici e fisicamente in forma. Du elementi che hanno permesso loro di giocare un calcio vario e continuo. Lo Scarlino, ancora in deficit di uomini, ha opposto compattezza e impegno cercando di attaccare l’avversario con le scorribande di Camarà. La prima conclusione dalla distanza è di Miele, al 24’ Toninelli dal limite alza la mira, tra i due episodi un paio di isolate incursioni di Camarà. La ripresa si accendeva al 3’: punizione per il Venturina, pallone in area, Toninelli ben coordinato spedisce un diagonale preciso che batte De Masi: 1-0. Lo Scarlino reagisce. La spinta dei rossi mette il Venturina nella possibilità di colpire di rimessa. Prima del recupero (45’) arriva il raddoppio di Sovran. SCARLINO: De Masi, Barbosa (49’ st Bocci), Cassi, Sacchelli (37’ st Pietrini), Milani, Gambineri, El Kassmi (23’ st Cristofori), Alaby, Camarà, Brogi, Felici (41’ st Bambi). All. Telesio. VENTURINA: Cavaglioni, Alestra, Canessa, Politi, Calò (37’ st Larini), Lolini, Neri, Miele, Toninelli, Caciagli (23’ st Bellini), Sovran (46’ st Makarov). A disposizione: Tanganelli, Massini, Bergamaschi, Guazzelli, Palmisano. All. Simone. Reti: 3’ st Toninelli, 45’ st Sovran.