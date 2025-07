Torneo dei Quartieri, Campo d’Aviazione al top. La squadra di Ratti vince il suo primo titolo

CAMPO D’AVIAZIONE

2

VARIGNANO

0

CAMPO D’AVIAZIONE: Manfredi, Baldi, Carfora, Checchi, Ercolano, Signorini, Pacini, Ratti S., Tabarrani (Fani), Bartelloni, Correia. All. Ratti M..

VARIGNANO: Lippi E., Carmassi, Luporini, Rossi d. (Toscano), Coppola A., Coppola M., Discetti D., Bertolucci (Rossi G.), Chiusalupi, Giannecchini (Ksoua), Pugliese (Gerini). All. Discetti M..

Arbitro: D’Apice (Bacci e Gaspari).

Marcatori: 20’ pt Tabarrani; 10’ st Bartelloni.

Note: espulso Correia.

VIAREGGIO – La prima, bellissima, volta del Campo D’Aviazione/Expertas Spazio 3. Bellissima perché la squadra plasmata da Mario Ratti, Giuliano Bertuccelli, Giancarlo Biagiotti e Renzo Navari, dopo anni di oneste partecipazioni e dopo la sfortunatissima finale persa ai rigori nella passata stagione, finalmente si è presa quello che meritava. Bellissima perché dopo la sconfitta della prima partita del girone, sono arrivate 5 vittorie di fila con scalpi importanti, come quelli del Terminetto (campione in carica) e della SO.Ve.Co./Per Ale (data per favorita). Bellissima perché la vittoria, 2-0 contro lo squadrone Varignano, è stata netta e meritata. Al cospetto del nutrito pubblico presente, delle tante associazioni (il ricavato andrà devoluto all’Albero di Ohana Onlus) accorse, delle autorità locali, provinciali e regionali e di tutto lo staff del Viareggio Calcio, è andata in scena una partita godibile con qualche giocata, anche da palati fini. Il Cda/Expertas Spazio 3 l’ha vinta grazie ad una difesa ermetica, incentrata sul duo Signorini-Ercolano, e sulle ripartenze di alta scuola orchestrate da capitan Pacini (miglior giocatore) ed illumitate dalla velocità e dalla tecnica di Checchi, Simone Ratti e Tabarrani. E’ proprio quest’ultimo a stappare l’incontro con un bolide dalla distanza a metà frazione. Nella ripresa, poi, l’ombrellino nel long drink lo mette Bartelloni che con una straordinaria azione personale, in contropiede, fa fuori tre avversari e sigla il 2-0, risultato che non cambia più per le parate del portiere Lippi (miglior portiere) e l’espulsione di Correia per doppia ammonizione. "Siamo felici ed emozionati – dice Mario Ratti –. Questo successo è frutto del lavoro di squadra che dei ragazzi che hanno dato tutto loro stessi per tutto il torneo. Il successo è meritato". Parole condivise da Massimiliano Crivello del Varignano: "Onore a chi ha giocato meglio". Il Cda quindi vola, come la sua maschera carnevalesca Capitan Pinuglioro.

Sergio Iacopetti