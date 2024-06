Torneo delle Contrade di Querceta. La Quercia è in semifinale. E il Pozzo ci spera

La Quercia vicempione in carica strappa il pass per le semifinali mentre per la Lucertola i sogni finiscono qui.

Quercia-Madonnina 2-0

Primo tempo equilibrato. Madonnina più manovriera e Quercia pericolosa con le velenose conclusioni del solito Rodriguez. Proprio l’asso cubano è il più vicino a sbloccare la contesa, ma Battelli è sempre pronto a dire di no. Nella ripresa cambia tutto con l’espulsione, per proteste, di Federico Tosi; espulsione che lascia La Madonnina in 10 uomini. La Quercia ne approfitta e sblocca con Meucci, poi Rodriguez chiude i giochi in contropiede. "Abbiamo vinto una partita complicata contro un ottimo avversario – commenta Federico Benedetti della Quercia –. Siamo una squadra forte e unita, una squadra che vuole arrivare fino in fondo". Mastica amaro Marco Iori della Madonnina: "Fino all’espulsione di Tosi ce la siamo giocata alla pari, poi le decisioni arbitrali ci hanno affossato".

Pozzo-Lucertola 2-1

Il Pozzo vince una partita decisiva e continua a credere nella qualificazione. Pozzo che parte forte, va un paio di volte vicino alla rete con Galligani, ma va in svantaggio con Ba con un tiro a giro dal limite che si infila all’angolino alto. Galligani è però una furia e, dopo aver portato a spasso mezza difesa avversaria, trova il pareggio. Nella ripresa Barlettai, portiere della Lucertola, si erge a protagonista con almeno tre parate decisive, ma deve capitolare sul rigore del solito Galligani. "Ci siamo meritati questo successo fondamentale - dice Avio Landi del Pozzo –. Purtroppo noto però un diffuso e immotivato pessimismo all’interno della Contrada. Faremo ricredere chi non ha fiducia in noi". Per la Lucertola ancora una volta svanisce il sogno di passare il primo turno. "Dispiace perdere una partita così nei minuti finali. Comunque la nostra realtà sta crescendo", dice Alessandro Tuccini.

Classifica: Quercia 6; Pozzo e Madonnina 3; Lucertola 0.

Sergio Iacopetti