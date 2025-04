Torneo delle Regioni 2025: stop al calcio dilettanti, Emilia Romagna in campo in Sicilia

A parte Serie D e Terza categoria, regolarmente in campo domenica 13, sarà un fine settimana di stop totale per i dilettanti in concomitanza con il Torneo delle Regioni 2025 che sarà ospitato, per quanto riguarda il calcio a 11, dalla Sicilia e si svolgerà da venerdì 11 a venerdì 18. Al via le selezioni dell’Emilia Romagna Under 15, Under 17 e Under 19 maschili e la Rappresentativa Femminile, che avranno base a Taormina e disputeranno le loro partite presso gli impianti situati nella parte orientale della Sicilia, nelle province di Messina e Catania. Le selezioni sono state inserite nel girone 3 con Lazio, Campania e Abruzzo. Sono in tutto 7 gli atleti modenesi convocati: a fare la parte del leone il gruppo del Modena Fc femminile di Eccellenza guidato da Cesare Maestroni che fornisce ben 5 atlete alla rappresentativa con il portiere Alessia Forti (2004), il difensore Madalina Badiceanu (2003), la centrocampista Gaia Dotto (2002) e le attaccanti Doua Hamouda (2005) e Asia Manfredi (2004). Fra i ragazzi invece nell’Under 19 di mister Lega l’unico modenese è Daniel Restilli, centrocampista classe 2006 in forza al Maranello in Prima categoria. Nell’Under 17 di mister Fancelli invece l’unico modenese è Filippo Coviello, centrocampista 2008 della Solierese, nessun modenese nella selezione Under 15. Il debutto per tutte e tre le selezioni è sabato 12 contro l’Abruzzo a Santa Teresa di Riva (Messina): l’Under 17 alle 11,30, le ragazze alle 14,30 e l’Under 19 alle 17.