Torneo delle Regioni, c’è anche il pesarese under 17. Arcangeli convocato

E’ iniziato il Torneo delle Regioni in Liguria. A guidare le selezioni marchigiane Under 19, 17, 15 e Femminile saranno i tecnici Massimo Lombardi (Under 19), Francesco Baldarelli (Under 17), Gianluca De Angelis (Under 15) e Antonio Censi (Femminile).

I convocati. Under 19: Albanesi (A. Colli), Corvaro (Chiesanuova), Cosignani (Civitanovese), Giandomenico (Elpidiense C.), Strappini (Filottranese), Sergiacomo (Urbino), Capodaglio (Montegranaro), Di Matteo e Postacchini (Montefano), Flaiani (Montegiorgio), Rotondo (Monturano), Falcioni e Straccio (Osimana), Giri (P. Recanati), Raffaelli (Maceratese), Bonvin (Sangiorgese M.), Gaspari e Sfasciabasti (Sangiustese VP), Orsini (Tolentino), Salvi (Urbania). Femminile: Nefzi (Ancona R.), Ferraro (Arzilla), Mignini C., Mignini S. e Piermarini (Ascoli), Crispini, Ruffini, Stollavagli e Trombaccia (Maceratese), Pontini (Sambenedettese), Cavagna, Enriconi, Generali, Gigli e Ventura (Jesina), Baldassarini, Borghiani, Campanella, Cecchini e Perugini (Recanatese). Under 17: Vallorani (A. Civitanovese), Esposto (D. Fano), Torreggiani (Atl. Ascoli), Gasparroni, Minardi e Stecconi (V. Senigallia), Chiavellini (F. Cerreto), Bergamini (G. Gradara), Beninati (Montecchio G.), Gashi (Matelica), Angelini e Natalini (Monticelli), Arcangeli (N. Altofoglia), Marchesini e Sasso (Osimana), Mucciacciaro (P. Recanati), Grillo (Sambenedettese), Gabrielli (Tolentino), Kone (Trecastelli P.), Luciani (Pergolese). Under 15: Liberti (A. Civitanovese), Ubaldi (Atl. Ascoli), Diamanti (Corridonia), Bruno (Carissimi), Iachini e Ripa (Civitanovese), Ottaviani (Cuprense), Barbetti, Marinelli e Panella (V. Senigallia), Rossi (Montecchio G.), Carloni (R. Metauro), Gironella, Raffaelli e Torresi (Maceratese), Cappelletti (Sambenedettese), Cicconetti e Della Ceca (Tolentino), Corradini (Veregrense), Moretti (V. San Martino).

am.pi.