Torneo delle Regioni. Le Marche in campo. Oggi sfide al Veneto e alla Lombardia

La selezione veneta e quella lombarda sono gli ostacoli rispettivamente per la rappresentativa under 19 e per quella femminile delle Marche. Dal Torneo delle Regioni, in corso in Liguria, sono state eliminate le selezioni under 17 e 17 delle Marche.

Under 19. Si gioca oggi alle 14.30 la sfida tra Marche e Veneto, la vincente affronterà domani alle 14.30 in semifinale la vincente di Piemonte Valle d’Aosta-Sicilia. Le altre Rappresentative ancora in corsa sono Abruzzo, Calabria, Lombardia ed Emilia Romagna.

Squadra femminile. Oggi alle 14.30 le ragazze giocheranno contro la selezione lombarda, chi uscirà vincitrice affronterà la vincente di Trento-Piemonte Valle d’Aosta. Le altre Rappresentative ancora in corsa sono Toscana, Veneto, Campania ed Emilia Romagna.