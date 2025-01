Torneo di Natale Premiati i talenti del futuro

Si è concluso, come sempre nella giornata dell’Epifania, il torneo di Natale disputato al PalaMarabini di San Martino in Strada. La kermesse di calcio a cinque riservata alle formazioni giovanili, iniziata il 27 dicembre, è stata organizzata dall'Union Sammartinese in collaborazione col Forlì Calcio a Cinque. Grande il seguito per le formazioni dei baby calciatori in particolare nella giornata conclusiva che ha stabilito le classifiche finali dei quattro tornei, con la disputa di altrettanti triangolari. Ben undici le società iscritte alla 26ª edizione del popolarissimo torneo: assieme ai padroni di casa dell'Union Sammartinese (che ha mandato in campo anche i quintetti femminili), c’erano Buscherini, Edelweiss Jolly, FCR Forlì, Forlì, Meldola, Pianta, San Cassiano, Santa Sofia, San Vittore e Vecchiazzano per un totale complessivo di 350 giovani.

Nel torneo riservato alla categoria Primi Calci, per i nati nel 2018 e nel 2019 il primo posto è andato al Santa Sofia (tra parentesi, da qui in poi, il nome dell’allenatore: per i bidentini era mister Franco Spighi), che ha preceduto nell’ordine la formazione dell’Edelweiss Jolly (Davide Foschi), e quella del San Vittore. Combattuto anche il gironcino per il titolo dei Piccoli Amici (nati nel 2016 e 2017) che si è concluso col primo posto dell'Union Sammartinese (Moreno Camporesi), che ha preceduto il Meldola (Francesco Conti), e la Pianta (Alessandro Casadei e Francesco Torelli), terza.

Per i Pulcini 2015 successo per il Meldola (Tommaso Girelli), davanti all'Union Sammartinese (Arturo Giuliano e Pietro de Carolis) e alla Pianta (Simone Fantini).

Infine nei Pulcini 2014 successo per l'Union maschile (Giacomo Petrini e Cristian Gimelli), davanti alle under 13 e 14 della stessa società (Martina Agatensi, Stefania Ghinassi e Lucrezia Severi), al terzo posto l’Edelweiss Jolly (Piero Fontana). Da notare l’exploit delle ragazze, seconde.

Le premiazioni sono state effettuate da Samuela Navetta, presidente dell'Union, e Massimo Petrini, dirigente della società, insieme a Federico Rustignoli, dirigente del Forlì Calcio a 5.

Franco Pardolesi