Torneo di Viareggio. Aumentano le straniere iscritte: ecco 6 africane

Il calcio africano continua ad essere molto attratto dalla Viareggio Cup. La conferma giunge dall’adesione ufficiale di diversi club che si preparano a prendere parte alla 74ª Viareggio Cup, in programma dal 12 al 26 febbraio: presenti quest’anno al Torneo come squadre del continente africano ci saranno Centre National de Formation de Football (club del Congo), Ojodu City e Mavlon (Nigeria), Berekum Freedom Fighters e Bantama (Ghana), oltre alla già nota nigeriana Alex Transfiguration, grande rivelazione dell’edizione 2022 quando giunse in finale perdendo ai rigori col Sassuolo e mettendo in luce diversi talenti. Tra le formazioni straniere iscritte alla 74ª Viareggio Cup ci saranno poi anche i brasiliani dell’Ibrachina, gli spagnoli dello Jóvenes Promesas e due formazioni americane: il Westchester United e lo United Youth Soccer Stars. Senza dimenticare le già precedenti adesioni degli ucraini del Rukh (presenti per il secondo anno consecutivo), degli australiani del Melbourne City guidati in panchina dal mitico Alessandro Diamanti (che aveva disputato la Coppa Carnevale da giocatore nel 2003 con la Florentia Viola), degli ungheresi dell’Honvéd Budapest e soprattutto dei turchi del Galatasaray.

In attesa di altre ufficialità sulle partecipanti, intanto si avvicina la data del sorteggio dei gironi che si terrà il prossimo martedì 23 gennaio alle ore 11 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio. Il sorteggio sarà sia per i gironi della 74ª Viareggio Cup (12-26 febbraio) sia per quelli della 5ª Viareggio Women’s Cup (13-20 febbraio). Al torneo maschile (che quest’anno torna riservato alle formazioni Under 18 e non più Primavera) prenderanno parte anche il Sassuolo (vincitore delle ultime due edizioni), il Torino (finalista lo scorso anno) e la Rappresentativa di Serie D. Il torneo femminile invece è ancora per squadre Primavera. Freme l’organizzazione in casa Cgc Viareggio, soprattutto sul fronte dei campi su cui giocare la tante partite. Al “Martini“ al Campo d’Aviazione è già iniziato il restyling.