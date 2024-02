Viareggio Cup, esordio con vittoria per l’Empoli. Tutti i risultati

Viareggio, 13 febbraio 2024 – Vince l’Empoli al suo esordio nel Torneo di Viareggio contro gli australiani del Melbourne City. La competizione entra nel vivo in questa seconda giornata di sfide. Vittoria anche per le due squadre africane, i nigeriani dell’Ojodu City e i congolesi del Centre National Brazzaville, che strapazzano per 8-0 l’Uyss New York.

Ecco tutti i risultati della giornata: Empoli - Melbourne City 2-0 Imolese - Ojodu City 1-2 Torino - Rukh 2-0 Uyss New York - Centre National Brazzaville 0-8 Rappresentativa Serie D - Jovenes Promesas 4-0 Avellino - Mavlon 1-4.

Il calendario di mercoledì 14 febbraio:

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

GALATASARAY-LUCCHESE

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

FIORENTINA-CARRARESE

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

STELLA ROSSA-BEYOND LIMITS

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Ilio Traversa” (ore 15) (Sintetico)

HONVÉD BUDAPEST-PONTEDERA

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

IBRACHINA-ALEX TRANSFIGURATION

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)