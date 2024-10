Torneo giovanile europeo, il bilancio del direttore generale dell’Avis Sassocorvaro, Geri. "Polisportiva, che bella esperienza»

La Polisportiva Avis Sassocorvaro ha recentemente partecipato ad un prestigioso torneo Internazionale a Torino, importante occasione di confronto per i giovani talenti del calcio. La squadra Pulcini cat.2015/15 guidata dall’allenatore Matteo Pazzaglia, ha sfidato avversari di altissimo livello, tra cui il Manchester City, regalando ai suoi giovani atleti un’esperienza indimenticabile. "La Polisportiva – dicono a Sassocorvaro – è stata l’unica realtà calcistica della regione Marche presente al torneo, un traguardo di grande significato per la comunità locale". Il torneo ha visto la partecipazione di diverse squadre blasonate, come Torino, Milan, Inter, Parma e Fiorentina, anche se non nello stesso girone del Sassocorvaro. La sfida contro il Manchester City è stata particolarmente emozionante: i ragazzi della Polisportiva, pur consapevoli delle difficoltà dell’incontro, hanno affrontato la partita con grande coraggio e determinazione, ogni dribbling e ogni tiro sono stati sostenuti da un tifo appassionato, che ha incoraggiato i piccoli atleti a dare il massino. "È stata un’esperienza straordinaria – ha commentato l’allenatore Matteo Pazzaglia – i ragazzi hanno subito mostrato un impegno eccezionale e hanno imparato tanto. Giocare contro avversari di questo calibro è un’opportunità di crescita preziosa".

Il Direttore generale Roberto Geri ha così commentato: "Vogliamo offrire ai nostri ragazzi la possibilità di vivere momenti unici, che li aiutino a sviluppare non solo le abilità calcistiche, ma anche competenze sociali e relazionali. La partecipazione a questo torneo non ha solo rappresentato una sfida sportiva, ma anche un’importante occasione di socializzazione e confronto per i giovani calciatori, che hanno creato legami duraturi durante l’evento".

"L’Avis Sassocorvaro – conclude la polisportiva – ringrazia la Figc per il contributo donato per l’occasione, e anche lo Juventus Club Mercatale per la collaborazione e il supporto che hanno reso possibile questa esperienza. Con genitori e dirigenti, la Polisportiva Avis Sassocorvaro si conferma una realtà fondamentale nel panorama calcistico giovanile, promuovendo valori come il fair play e la collaborazione". La Polisportiva Avis Sassocorvaro guarda al futuro con entusiasmo

Amedeo Pisciolini