Torneo internazionale: oggi la sfilata allo stadio "Grande Torino», domani la prima partita. Sassocorvaro sfida il Manchester

Tra le 120 squadre partecipanti da 15 paesi europei compresa l’Italia e i 1500 giovani calciatori al torneo di calcio "Invincibili Kup-Trofeo Grande Torino", intitolato a Valentino Mazzola, ci saranno anche le formazioni baby della Polisportiva Sassocorvaro 2015-2016. Oggi tutte squadre sfileranno allo stadio Olimpico Grande Torino per questa esperienza che vede coinvolte la società sportiva Avis Sassocorvaro, lo Juventus Club Mercatale e la Figc Marche che per l’occasione ha voluto omaggiare la società con un contributo (borse mediche, palloni e reti da calcio) con il presidente Ivo Panichi a consegnare il tutto la scorsa settimana ad un dirigente del Sassocorvaro. Domani la Polisportiva Sassocorvaro nel primo match incontrerà il Manchester City, quindi, sui campi di Caselle, si misurerà con società blasonate, tra cui molte professionistiche come il Benfica, la Dinamo Zagabria, il Real Madrid e altre. Un’occasione di crescita per i baby calciatori e di soddisfazione per i dirigenti e per chi si dedica alla loro formazione sia sportiva che umana. La Juventus Club di Mercatale informa che se ci sono ragazzini delle varie società che in futuro vorrebbero fare esperienze similari è a disposizione. am. pi.