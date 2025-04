Torres-Carpi 4-2: Addio ai Playoff per il Carpi in Sardegna

torres

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli (17’pt Fabriani), Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan (34’st Fischnaller), Guiebre; Mastinu (21’st Masala), Nanni; Scotto (21’st Varela). A disp. Petriccione, Stangoni, Idda, Zambataro, Liviero, Carboni, Casini, Zamparo. All. Greco

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (19’st Rigo), Calanca; Mandelli, Contiliano (19’st Puletto), Figoli; Casarini; Cortesi (29’st Saporetti), Stanzani (10’st Gerbi). A disp. Theiner, Lorenzi, Cecotti, Visani, Campagna. All. Serpini

Arbitro: Totari di Lecce

Reti: 13’st Scotto, 16’st Nanni, 19’st Cortesi, 33’st Saporetti, 38’st Nanni, 44’st Guiebre

Note: spettatori totali 3355. Ammoniti Zagnoni, Puletto. Angoli 5-6. Recupero 1’pt e 4’st.

Game over. Il Carpi e i playoff si dicono addio sotto il sole di Sardegna, al culmine di una trasferta sull’isola nata male e finita peggio. Costretta a restare a Sassari quattro giorni senza ricambi e materiale per allenarsi, la squadra di Serpini ha dato tutto, tenendo vivo il sogno di restare in corsa per gli spareggi per 78’, il tempo in cui Cortesi e Saporetti avevano rimontato il 2-0 della Torres di inizio ripresa. Ma nel finale la forza d’urto dei sardi, che coi tre punti hanno blindato il terzo posto, e il calo del Carpi hanno fatto la differenza e così a -4 da Pontedera e Gubbio (entrambe vittoriose) la stagione del Carpi si chiude con 90’ di anticipo. Il Carpi aveva cominciato bene, pressando alta la Torres e sfruttando la qualità dei quattro in mediana (Casarini e Figoli a turno sulla trequarti). Il pericolo lo porta Zagnoni incornando out da angolo, poi col passare dei minuti la Torres guadagna e metri e colleziona occasioni. Sorzi deve disinnescare quella di Dametto di testa e distendersi sul destro chirurgico dal limite di Zecca, mentre è la testa di Zagnoni a murare l’impatto a colpo sicuro di Scotto da due passi. Nel finale poi è Scotto a graziare i biancorossi (controllo e tiro out dal dischetto) sul grande lavoro di Brentan. Serpini si gioca Gerbi dopo 10’ della ripresa e dalla sua sponda Casarini viene murato a colpo sicuro.

Ma in 3’ crolla tutto il castello biancorosso: in ripartenza Zecca dialoga con Scotto che trova il destro imprendibile, subito dopo Panelli in uscita perde una palla sanguinosa e ancora Scotto serve a Nanni il comodo 2-0 solo da spingere in porta. La Torres però non ha fatti i conti con un super Cortesi, che da solo riapre la gara. Le prove su una fuga solitaria che Zaccagno chiude in uscita disperata, ma poco dopo l’uscita pasticciata del portiere diventa un assist per il lob magico dai 25 metri del fantasista. C’è spazio per Puletto, Rigo e Saporetti e dopo una punizione alta di Guiebre proprio "Sapo" – che non segnava da un girone – infila il pareggio dopo l’ottimo dialogo a destra Rossini-Calanca-Gerbi. Il Carpi sarebbe ancora in corsa (-3 dai playoff), ma crolla nel finale quando Nanni fa lo slalom in area saltando Rigo e Zagnoni per il 3-2 e poi è Guiebre con una rasoiata mancina, pescato da Varela, a far scendere il sipario sulla stagione biancorossa. Davide Setti