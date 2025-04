Torres sfida Lucchese: ultima partita di regular season con vista sui play-off

Dici Torres e ritornano in mente i gemelli Mario e Marco Piga (foto "Alcide"), di Palau, Sassari, che giocarono pure nella Lucchese negli anni settanta del precedente secolo. L’ultima avversaria della stagione, almeno in regular season, è una squadra che arriverà sicuramente terza, ma che considera questo piazzamento, se non una delusione, un "avrei voluto, ma non ho potuto". Ad un certo punto del campionato, sembrava, infatti, che i rossoblu fossero attrezzati per la promozione diretta in "B". Poi Ternana, ma, soprattutto, Entella, hanno preso il largo. I sardi ci riproveranno ai play-off.

Il bilancio al "Porta Elisa" è di 18 gare: 10 successi della Pantera, 4 pareggi (tre per 0-0, l’ultimo nella passata stagione) e 4 blitz sardi, l’ultimo nel 2022-2023. Tra l’altro, curiosamente, la Torres vinse a Lucca due dei primi tre confronti, cominciati nel 1959. Dopo il successo del 1965, però, dovette attendere il 1983, quando passò per 2-1, per riassaporare il gusto della vittoria nella città dell’arborato cerchio. La Lucchese non segna e non vince contro i sardi da vent’ anni: dal 2-1 del 2005-2006. E’ vero che le motivazioni sono tutte dalla parte del team di Gorgone, visto che gli avversari sono sicuri del terzo posto, ma la Torres arriva a Lucca con numeri interessanti: terzo miglior attacco, terza miglior difesa, dieci affermazioni in trasferta (è la squadra che ha segnato di più fuori casa, 30 reti complessive in viaggio).

La Lucchese, invece, peggior difesa del girone insieme al Legnago, oltre a provare a vincere, deve sperare che il Sestri Levante non faccia altrettanto, per avere la famosa "forbice" di 9 punti: rossoneri ora quint’ultimi e liguri penultimi. Adesso i punti di vantaggio sono 8. E pensare che c’è la zavorra dei 6 punti di penalizzazione.

Tra le altre partite in programma, tutte alle 16.30, interessano solo Carpi (tranquillo)-Sestri Levante per i motivi già descritti e Ascoli, salvo, contro Legnago: nel caso i veronesi superassero i liguri e diventassero loro penultimi. Per il resto, derby toscano Pianese-Arezzo, entrambe ai play-off e il Pontedera che cerca l’ennesima qualificazione alla poule promozione contro il Perugia, una delle delusioni maggiori del torneo, fuori dal decimo posto.

Massimo Stefanini