"Torrita pareggia in rimonta contro il Subbiano: 1-1"

SUBBIANO

1

TORRITA

1

SUBBIANO: Lancini, Nocentini, Orlandini, Giustini, Sereni, Bidini, Marmorini, Capacci M., De Simone, Cappelli, Falsini.

Panchina: Bulgarelli, Poponcini, Galeotti, Panzieri, Bonchi, Amedei, Matteini, Chianini, Acquisti R.. Allenatore Giusti.

TORRITA: Bettoni, Mancini, Rossi, Pigazzini, Frijio, Miele, Bartoli, Marzi, Bianconi, Conteh, Danieli Vaz.

Panchina: Bettarini, Leti, Nigi, Doda, Pazzaglia, Goracci, Sinopoli, El Bassraoui, Sacco. Allenatore Sussi.

Arbitro Bagni di Prato.

Reti: 75’ Cappelli, 92’ Frijio.

SUBBIANO – Inizia col piede giusto l’avventura di mister Sussi sulla panchina del Torrita.

Il pareggio in rimonta in casa del quotato Subbiano vale molto infatti per il morale: dopo una gara equilibrata arriva il vantaggio del Subbiano grazie a Cappelli, bravo a battere Bettoni. I senesi non si arrendono e trovano il pari in pieno recupero con il guizzo di Frijio che fissa l’1-1.