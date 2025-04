Toscana Juniores in semifinale: vittoria 1-0 contro la Puglia

Toscana superstar. Dopo le ragazze, è la volta della Rappresentativa Juniores maschile ad affrontare lo stesso avversario, la Puglia. Al termine della sfida è uguale anche il vincitore sul campo: la Toscana Juniores batte 1-0 la Puglia e vola in semifinale. I ragazzi di Massai, qualificatisi come secondi nel girone, dimostrano fin dall’inizio di essere scesi in campo con determinazione e si portano subito in vantaggio: al 2’ tiro preciso e potente di Bertelli che si insacca sotto la traversa ed indirizza nel modo migliore la partita. La Toscana non smette di attaccare e di cercare il raddoppio, ma la Puglia è brava a difendersi ed a cercare il pareggio. Nella ripresa il copione non cambia, con una Toscana attenta e senza correre grandi rischi. Finisce così l’eccellente pomeriggio toscano con gli Juniores che raggiungono il team femminile in semifinale dove affronteranno oggi la Lombardia. Eliminate invece le Rappresentative Allievi e Giovanissimi della Toscana che non hanno superato la fase eliminatoria.

F. Que.