Tour de force biancorosso. Maceratese, primo esame

Oggi i biancorossi effettueranno la rifinitura agli ordini dell’allenatore Matteo Possanzini (foto) che curerà gli ultimi dettagli per la partita di domani contro il Montegranaro. Non sarà disponibile il difensore Mastroippolito per il quale si valuteranno le condizioni per il match a Matelica di domenica prossima. In settimana il Montegranaro ha affrontato il Tolentino nel match di ritorno di Coppa Italia, i cremisi hanno vinto 2-0 e sono stati ammessi ai quarti della manifestazione. "In quella occasione – dice Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese – hanno giocato le seconde linee del Montegranaro, però ho visto diversi filmati delle precedenti partite e ho avuto la conferma che domani ci attende un avversario organizzato, ben allenato da Mengo, un tecnico che stimo, e che davanti possono contare su elementi di valore". Servirà una prestazione impeccabile con una Maceratese concentrata dal primo all’ultimo minuto. "Loro sono molto abili nelle ripartenze e dovremo prestare attenzione". Mercoledì la Maceratese sarà di nuovo in campo, alle 19 giocherà a Chiesanuova per il match di andata di Coppa Italia, il ritorno è previsto il 16 ottobre, il fischio d’inizio sarà alle 19. Si profila una settimana impegnativa: dopo il match di Coppa a Chiesanuova la squadra di Possanzini farà visita al Matelica, una formazione molto quotata.