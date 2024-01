Tra Centese e X Martiri sarà duello fino alla fine

PRIMA CATEGORIA

E’ tornata al successo la Centese, che ha superato il Nonantola nell’anticipo di sabato con il più classico dei risultati nel testa-coda e consolida il primato con quattro lunghezze di vantaggio sui biancazzurri di Porotto. E’ stata una partita poco spettacolare, merito anche degli ospiti, che si sono difesi a denti stretti, ma i biancocelesti ci hanno messo del loro, sbagliando due rigori nel primo tempo. Nella ripresa la sblocca Nicholas Costantini con uno splendido colpo di testa, la chiude il "biondo" Federico Bonacorsi con un perfetto diagonale allo scadere. Non molla la X Martiri, che a San Biagio regola l’Argentana con il solito successo di misura, che le permette di restare in scia della lepre Centese, mentre ha perso contatto con il plotoncino delle migliori il Ponte, travolto a Sant’Antonio, che si è imposto 4-2. "E’ una grande delusione – sospira il presidente Luca Popolo – La Fly ha vinto con merito, la mia squadra ha offerto uno spettacolo incolore, la brutta copia della squadra brillante che nel turno precedente aveva vinto alla grande sulla capolista Centese". Lo scivolone a Sant’Antonio costa caro in termini di classifica: i ragazzi di Luca Fantuzzi restano nella fascia play off, ma staccati di 10 punti dalla Centese, raggiunti dal Ravarino, che ha espugnato Poggio Renatico per 3-0. Non ha steccato il Persiceto, che ha regolato di misura in trasferta il Santa Maria Codifiume e precede di una lunghezza la coppia Ponte-Ravarino. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, non si fanno male Gallo e Copparo nello scontro diretto al "Preziosa". I galletti sono fuori dalla mischia che coinvolge cinque squadre, ma non possono abbassare la guardia; da segnalare la continuità di risultati di questo scorcio di 2024 da Scaramelli compagni, che si sono tirati fuori dal fondo classifica, ma tutto può ancora succedere, la classifica è corta.