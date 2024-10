Tra mercato e squalifiche. Civitanovese, sette turni a Spagna. Preso il giovane difensore Abbenante

Maxi stangata del giudice sportivo in casa Civitanovese. A margine della gara contro il Notaresco sono state inflitte 7 giornate di squalifica a Stefano Spagna e settecento euro di multa alla società che ieri si è assicurata le prestazioni del difensore Alessandro Abbenante, 2004 proveniente dal Monza. La partita di domenica contro gli abruzzesi del Notaresco, terminata 1-1, è stata segnata dalle polemiche arbitrali per via di alcuni episodi accaduti, su tutti l’espulsione comminata a Spagna nel corso della ripresa. Il bomber rossoblù ieri è stato colpito dal verdetto del giudice sportivo Aniello Merone, una maxi squalifica di sette giornate "per avere colpito – si legge nella motivazione – a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, un calciatore avversario con un calcio, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e, ponendogli le mani sul petto, gli rivolgeva espressione offensiva". Quanta all’ammenda comminata alla società, il giudice contesta "cori offensivi e minacciosi all’indirizzo della terna arbitrale intonati dai propri tifosi per tutta la durata del secondo tempo".

Il club non ha ancora deciso se fare ricorso o meno, ma per ovviare a tale mancanza non è esclusa la possibilità di ingaggiare un altro attaccante.

Passando infatti alle notizie di mercato, l’ultima new entry in casa rossoblù è il difensore Abbenante, che va ad "arricchire il pacchetto under". "Arrivo in una piazza che non ha bisogno di presentazioni – ha detto il giocatore –, non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e poter dare il mio contributo. Darò il massimo per farmi trovare pronto". Il giocatore ha svolto tutta la trafila nelle giovanili del Monza, club che vanta una collaborazione ufficiale con la Civitanovese, mentre fino a 16 anni aveva militato nel vivaio del Novara. Oggi o comunque nelle prossime ore la dirigenza rivierasca potrebbe tesserare anche un portiere da alternare con Gabriele Petrucci, mentre a giorni dovrebbe arrivare il transfer dell’attaccante argentino Alexis Ezequiel Arias. Quanto agli addii, nei giorni scorsi sono partiti Matteo Ercoli, tesserato dal Monturano, e Angelo Chimezie, ufficializzato dal Montegranaro, realtà dove ha fatto ritorno Nicolò Capodaglio, sul quale c’era l’interesse anche di Sangiustese Vp e Aurora Lube Treia. Faranno le valigie anche Bartolomeo Riggioni e Nicola Zanni.

Francesco Rossetti