Trapanese (Follonica Gavorrano) è ottimista: "Dopo il pari ci rifaremo a Poggibonsi"

Il Follonica Gavorrano ha interrotto la striscia di vittorie consecutive col Figline, ma in società l’umore è sempre alto. Come spiega il vice presidente della società Claudio Trapanese. "Se avessimo vinto saremmo stati più contenti e soddisfatti. Ci rifaremo a Poggibonsi – dice Trapanese (nella foto) –. Non si può andare sempre al massimo, venivamo da cinque vittorie di fila. Se si vinceva era meglio. Prendiamola nel verso giusto, con fiducia. Abbiamo ancora cinque partite di campionato. Abbiamo molto da fare. Questo campionato si deciderà all’ultima giornata. Prima concentriamoci nella sfida col Poggibonsi, e poi Pianese-Grosseto potrebbe essere una sfida che dà l’esito al campionato". A livello giovanile intanto la juniores nazionale biancorossoblù ha perso casa del Trastevere Calcio con il punteggio di 4-1. Dopo una buona prima frazione, con il gol del momentaneo pareggio di Criscuolo, nella ripresa sono invece venuti fuori gli avversari, che si trovano adesso in seconda posizione in classifica.