Trasferta ad alto rischio La Carrarese incrocia un cliente scomodo L’Entella marcia spedita I liguri negli ultimi 8 turni hanno collezionto 5 pareggi, 3 vittorie e subito una sola rete

Avrà un cliente scomodissimo la Carrarese sabato sera a Chiavari. La Virtus Entella è in serie positiva da ben 8 giornate nelle quali ha collezionato 5 pareggi e 3 vittorie. La rivoluzione in casa biancazzurra ha riguardato soprattutto la fase difensiva che è arrivata a livelli di ermeticità clamorosi. La formazione ligure nelle ultime 8 sfide ha subito un solo gol. Ci vorrà, dunque, una Carrarese fortemente propositiva ed abile a concretizzare quanto creato per riuscire a "bucare" la porta avversaria. L’Entella sabato non potrà contare sullo squalificato Stefano Di Mario, giovane difensore classe 2004 che si è guadagnato i galloni da titolare nelle ultime giornate e stava contribuendo all’imperforabilità del pacchetto arretrato. Nessun stop dal giudice sportivo è arrivato, invece, per la Carrarese che dovrà, però, pagare un’ammenda di 800 euro per due bengala lanciati nel recinto di gioco da suoi sostenitori posizionati nel settore Gradinata Nord.

Uno degli ex di giornata, Riccardo Palmieri rischia fortemente di saltare il match visto che anche ieri ha svolto allenamento personalizzato così come Zuelli e Boli. Al suo posto mister Calabro potrebbe schierare Belloni, come ha fatto domenica contro l’Olbia, od optare per un giocatore con caratteristiche diverse e di maggior attacco alla profondità come Morosini o Finotto. Gli azzurri all’andata sono già riusciti a battere la Virtus che era, però, una squadra totalmente diversa da adesso anche perché nel mercato di gennaio ha cambiato tanto. Parliamo tra l’altro di una società che ha quasi 5 milioni di parte fissa di monte ingaggi contro il milione e seicento della Carrarese. Gli 11 punti di distacco tra le due compagini la dicono lunga di come abbia lavorato bene il club marmifero.

LEGA PRO E SANREMO

Anche la Lega Pro si è fatta contagiare dall’atmosfera della settimana sanremese e ha lanciato una sorta di sondaggio chiedendo ai club della Serie C New di scegliere un’artista che abbia incrociato il proprio percorso canoro con il Festival (nelle passate edizioni così come in quella attuale) e di indicare anche la relativa canzone. Sono emersi naturalmente abbinamenti davvero curiosi legati a motivazioni geografiche, di vita personale, di accostamenti tra il testo e la squadra. La scelta della Carrarese Calcio non poteva che ricadere su Francesco Gabbani, carrarino doc e molto legato ai colori azzurri, e sul suo brano “Occidentali’s Karma“ con cui ha trionfato a Sanremo nel 2017.