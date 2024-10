Trasferta amarissima: Zenith, un altro ko

Corticella

3

Zenith Prato

1

CORTICELLA: Malagoli, Cavallini, Ercolani, Bonetti, Brighi, Zucchini, Lo Giudice, Suliani, Rizzi, Casadei, Manara. A disp.: Mezzadri, Pietrobuoni, Goffredi, Manga, Ofoasi, Manieri, D’Isanti, Landi, Sighinolfi. All. Nesi.

ZENITH PRATO: Brunelli, Cecchi, Cela, Falteri, Fiaschi, Kouassi, Messini, Saccenti, Tempestini, Toci, Vezzi. A disp.: Landini, Bicchierini, Casini, Cellai, Fiore, Gemignani, Mertiri, Moretti, Rosi. All. Settesoldi.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Reti: 33’ Suliani, 66’ Cellai, 86’ Cavallini, 95’ Rizzi.

Note: 92’ espulso Cellai.

Brutta sconfitta per la Zenith Prato. Il secondo ko consecutivo in pochi giorni arriva in casa del Corticella, avversario diretto salvezza, nel recupero della settima giornata di andata del girone D di serie D. La classifica si complica, dunque, per i ragazzi allenati da Settesoldi, che rimangono inchiodati a quota 8 punti, vengono scavalcati dai rivali di giornata e di nuovo risucchiati in zona play out. Primo tempo di predominio territoriale e supremazia sul piano del gioco da parte del Corticella, che intorno alla mezzora trova meritatamente il vantaggio: punizione dal limite calciata perfettamente da Suliani, che si insacca sotto la traversa senza lasciare scampo a Brunelli. Un duro colpo per la Zenith Prato, che non riesce immediatamente a reagire e arriva all’intervallo sotto di una rete. Il Corticella, di contro, non affonda e al riposo si accontenta del minimo vantaggio. Nella ripresa, dopo la strigliata di Settesoldi negli spogliatoi, i pratesi rientrano in campo con piglio decisamente diverso rispetto alla prima frazione di gara. Ci prova subito Falteri, con un bel tiro dal limite che costringe alla respinta Malagoli. Al 57’ risponde il Corticella con il colpo di testa di poco a lato di Rizzi sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale. Tre minuti più tardi ancora pericolosa la squadra di casa, stavolta in seguito ad un calcio d’angolo, con l’incornata di poco alta di Bonetti.

Al 62’ serve invece un vero miracolo di Brunelli per dire di no al colpo di testa del solito Rizzi, ben servito da Manra nel cuore dell’area di rigore ospite. Dopo il mini-forcing dei padroni di casa, però, con un guizzo improvviso la Zenith Prato agguanta il pareggio al 66’: lancio di Fiaschi per Falteri, assist per Cellai, che di destro, dal limite, piega le mani a Malagoli e ristabilisce l’equilibrio in campo. La gara scorre via equilibrata. Ad una manciata di minuti dal termine, però, Ercolani scende in progressione e pesca dalla parte opposta Cavallini, che tutto solo deposita in rete il 2-1 in favore del Corticella. All’inizio del recupero Cellai viene anche espulso per un fallo di reazione nei confronti di un difensore avversario e con la Zenith Prato in inferiorità numerica Rizzi piazza in extremis il sigillo del definitivo 3-1 con una bella azione personale. L. M.