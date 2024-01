Trasferta in Versilia. Grifone, vediamo chi sei

Per la terza giornata del girone di ritorno il Grosseto, messo alle spalle fra millle polemiche il derby con il Livorno, è atteso dalla trasferta in Versilia. Per i biancorossi di mister Bonuccelli arriva lo scontro diretto in casa del Seravezza Pozzi che attualmente si trova al secondo posto della classifica.

L’undici versiliese allenato da mister Amoroso che sta disputando un campionato sopra le righe, dopo lo stop di domenica, sicuramente cercherà il riscatto davanti al pubblico amico. Un match che servirà ad entrambi gli allenatori per verificare lo stato di salute delle squadre in un momento delicato della stagione. Cretella e compagni dopo i tre pareggi consecutivi sono chiamati ad un impegno molto difficile per cui è necessaria un’impresa per tornare alla vittoria. Con l’arrivo degli ultimi due acquisti in casa biancorossa (fino al 28 Nocciolini però non potrà essere utilizzato) il direttore generale Filippo Vetrini ha completato le operazioni di mercato mettendo il tecnico Bonuccelli nelle condizioni di avere maggiori possibilità di scelta: vietato sbagliare. Come curiosità ricordiamo con quali giocatori all’andata il Grosseto (che si impose 2-1) affrontò il Seravezza Pozzi allo stadio "Zecchini": Raffaelli, Bruni, Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Aprili, Bensaja, Saio, Arcuri. A disp: Cerone, Carannante, Giustarini, Macchi, Gianassi, Giuliani, Moscatelli, Presicci, Guadalupo.