Tre appuntamenti. Feste di corsa per i podisti. Si fermano solo il giorno di Natale

I podisti non vanno mai in ferie e dunque tre sono gli appuntamenti previsti per le festività natalizie, due concomitanti. Oggi alle 13 ad Albinea, da via Vittorio Emanuele II parte un allenamento in compagnia denominato "La Corsa di Natale", sulle distanze di km 5, 10 o 13. Il giorno di Santo Stefano, alle 9 a Taneto ecco "La Corsa del cotechino – digerisci con noi", su km 10 o 21. A livello competitivo, invece, il 26 si corre a Sant’Agata Bolognese con diversi reggiani iscritti. In archivio è andato il primo Assalto al Castello, trail di km 11 disputato a Casalgrande: successo di Luca Carrara su Saimi Xhemalaj e Davide Scarabelli. Tra le donne, Ana Nanu su Alessia Rondoni e Isabella Morlini. Domenica 29 è prevista la camminata di quartiere a Modena Est, nel Reggiano si torna il 6 gennaio a Casalgrande con la Chocolate Run di km 6 e 10, anche competitiva.

A Parma si è gareggiato a livello indoor. Siria Bigi ha vinto il salto con l’asta salendo a m 3,40, l’allieva Carolina Campani è giunta seconda nel salto in lungo con m 5,30; nei 60 hs. juniores, secondo Thomas Algeri in 8’’12, mentre nei 50 metri è giunta terza Greta De Pietri in 6’’57. A livello giovanile Viola Basenghi ha chiuso al secondo posto sui 60 ragazze in 8’’24; nei 60 cadetti, quarto Jack Huang in 7’’26, su Gabriele Di Lembo in 7’’28.

c.l.