Tre gol dei rossoblù all’Ostia Mare. Rigucci, è buona la prima. Montevarchi fuori dai playout

Montevarchi 3 Ostia Mare 2

MONTEVARCHI (4-4-2): Testoni; Vecchi (75’ Artini), Ficini, Franco, Martinelli; Boncompagni (58’ Bontempi), Sesti, Saltalamacchia, Ciofi; Piore (81’ Zhupa), Orlandi (91’ Borgia). Allenatore: Rigucci.

OSTIA MARE (3-4-3): Morlupo; Pontillo, Pinna, Rasi; Peres (67’ Persichini), Mercuri (89’ Sacko), Proietti (75’ Morano), De Crescenzo (85’ Perroni); Lazzeri (91’Brugi), Kouko, Senesi. Allenatore: Minincleri.

Arbitro: Mammoli di Perugia (Silvestri-Marchei).

Reti: 9’ Kouko (rig.); 17’ Orlandi; 47’ Ciofi; 66’ Priore, 87’ Persichini.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 1-5. Ammoniti: Pinna, Martinelli, Vecchi.

MONTEVARCHI – Grinta e capacità di verticalizzare, senza perdere la testa nelle difficoltà. Atos Rigucci, tornato sulla panchina del Montevarchi dopo quattro anni e mezzo, ha trasmesso subito alla squadra le doti peculiari della sua visione di calcio.

Ottimo, dunque, l’esordio bis dell’allenatore fiorentino, perché il successo per 3-2 sull’Ostia Mare, avversario di tutto rispetto, oltre a consegnare tre punti d’oro per allontanare i play-out agli aquilotti, ne ha messo in luce anche la garra.

E dire che la sfida era iniziata male con il gol dell’ex Kouko preso a freddo al 9’ (fallo di Franco su Lazzeri).

Rigucci predica calma e nel giro di 8 minuti Orlandi pareggia con un colpo da biliardo di rara precisione. Da quel momento i padroni di casa, trascinati dall’uomo della partita Davide Sesti, crescono e capitalizzano la superiorità in avvio di ripresa.

Venti secondi e Priore si vede negare il sorpasso da Morlupo che, però, capitola al 47’ per il sinistro dalla distanza di Jacopo Ciofi. Sembra un monologo montevarchino, sebbene all’ora di gioco Kouko sprechi in contropiede la chance del 2-2. Errore dei laziali punito al 66’ da Priore che firma il 3 -1 grazie all’assist di Bontempi. Arriva troppo tardi per gli ostiensi il 3-2 in mischia di Persichini, pur se lottano sino all’ultimo secondo colpendo anche un palo. Alla fine, però, è l’Aquila "made in Rigucci" a danzare sotto la pioggia e a regalarsi un Natale più sereno.

Giustino Bonci